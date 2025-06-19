В Минске открыли офис военного атташе Ирана

Начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко провел аккредитационную встречу с военным атташе при посольстве Ирана в Беларуси Али Таваколи.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития военного сотрудничества Беларуси и Ирана, а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.

Офис военного атташе Ирана в Минске открыт впервые, отметили в пресс-службе Минобороны.