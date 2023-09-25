Лукашенко уточнил особенности выборов в Беларуси

Лукашенко в ходе кадровых назначений в понедельник уточнил, каких людей будет поддерживать власть на выборах, сославшись при этом на «опыт» избирательных кампаний в США.

"Впереди крупные электоральные кампании, где идеологическая составляющая имеет первостепенное значение. Работайте, думайте, кто будет представлять вас в парламенте, Всебелорусском народном собрании. Мы абсолютно не прячем то, что мы кого-то будем поддерживать. Это естественно. Если бы мы сейчас, знаете, такими целомудренными себя представляли, с нас бы просто смеялись", - заявил Лукашенко.

"Ни в одном государстве, самом демократичном… Возьмите, нас все время американцы учили. Вы видите, как там проходила и проходит избирательная кампания. Упаси нас господь так проводить ее, по почте особенно. И если бы мы так проводили, нас бы - сейчас нет, а раньше - с лица земли стерли", - отметил пенсионер.

"Поэтому у нас есть свои задачи, есть свои цели. Определяете достойных патриотичных людей, профессионалов. И поддерживайте их на парламентских выборах и во Всебелорусское народное собрание. Ничего я не прячу и вам прятать нечего. Но это должны быть профессионалы, достойные люди. Чтобы люди, узнав о кандидатах, которых мы поддерживаем, не бросали нам в лицо всякие гадости. Умных, талантливых людей у нас предостаточно", - заключил Лукашенко.