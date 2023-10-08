Лукашенко: Значит, Маск нам не нужен…

В пятницу Лукашенко, посетившему один из учебных объектов Минобороны в Брестской области представили якобы белорусский «аналог» американской системы доступа в Интернет с использованием спутниковой связи Starlink.

- То, что Маск сделал за миллиард долларов, ты сам сделал бесплатно? – спрашивает Лукашенко у человека в военной форме, заранее заучившего описание выставленного для демонстрации странного девайса с антеннами.

- Ну, не бесплатно, но за очень маленькую сумму, - ответил военный.

- Не за миллиард? – задал Лукашенко риторический вопрос.

- Никак нет, - прозвучал ответ.

- Значит, Маск нам не нужен? - резюмировал Лукашенко.

- Нам не нужен. Имеющимися ресурсами способны…, - начал было военный.

- Но эта система работает по принципу Starlinkа ? – перебил его Лукашенко.

- Так точно, - отрапортовал человек в погонах.