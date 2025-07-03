Украина и Великобритания запускают совместное предприятие по производству дронов

Украинская компания Skyeton, специализирующаяся на беспилотных авиационных системах, и ведущая британская оборонная компания Prevail Partners объявили о создании совместного предприятия.

Проект предусматривает развертывание серийного производства беспилотников Raybird на территории Соединенного Королевства.

Производственные мощности будут использоваться не только для обеспечения Вооруженных Сил Украины, но и для удовлетворения потребностей армии Великобритании и других стран НАТО.

Компания Skyeton известна своими разведывательными системами ACS-3/Raybird. Это универсальная беспилотная авиационная система с фиксированным крылом. Класс I НАТО, группа 2 Министерства обороны США.

Prevail Partners отмечает, что Raybird превосходит конкурентов в своем классе по выносливости, дальности действия, стоимости и оперативному охвату.

Базовая модель Raybird была разработана еще в 2016 году, а уже в 2018 году авиационный комплекс ACS-3/Raybird был принят на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Raybird имеет более 350 тысяч часов боевых вылетов. Это самолет-разведчик, который может находиться в воздухе до 28 часов и преодолевать расстояние до 2500 км.

Он может обходить системы ПВО и зоны активной работы РЭБ, чтобы проводить качественную визуальную разведку с высоты до 5,5 км и выполнять другие задачи.

В Skyeton заявляют, что Raybird получает около сорока итераций в год, чтобы своевременно вносить изменения на основе опыта, полученного на поле боя.

В одну из последних версий комплекса интегрирована лазерная система наведения корректируемых боеприпасов, работающая с точностью до метра. Это единственный в своем классе беспилотник, обладающий такой системой.