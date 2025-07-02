Иран приостанавливает сотрудничества с МАГАТЭ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ. Об этом сообщает иранское новостное агентство "Фарс".

"Масуд Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран, официально подписал распоряжение для соответствующих учреждений, приостанавливающее сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Иранский парламент 25 июня проголосовал за законопроект, предусматривающий временную остановку сотрудничества с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 27 июня сообщил об одобрении документа Советом стражей конституции - надпарламентским органом, который подтвердил конституционность принимаемых законодательных актов и объявил о вступлении указа в силу.

Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

США 22 июня нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.