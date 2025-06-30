Последнее обновление: 30.06.2025 18:00

Украинские наработки по противовоздушной обороне будут интегрированы в системы NASAMS

Украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны будут интегрированы с системами NASAMS. Об этом сообщает АО «Украинская оборонная промышленность».

«Укроборонпром и норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) договорились о сотрудничестве в сфере усиления потенциала украинской противовоздушной обороны. Речь идет о партнерстве по интеграции существующих и перспективных отечественных систем ПВО малой и средней дальности в инфраструктуру NASAMS", - говорится в сообщении.

В частности, украинские разработки будут работать совместно с норвежскими модулями контроля и управления. Ранее представители KDA провели предварительные переговоры с украинскими коллегами и изучили их производственные и научно-технические возможности.

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и европейская компания Airbus подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Партнерство начнется с освоения работы и приобретения специалистами предприятий «Укроборонпрома» компетенций по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники производства Airbus, которая эксплуатируется в Украине.

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