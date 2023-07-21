Лукашенко использовал зерновые разногласия в ЕС для внутренней пропаганды

Лукашенко использовал недавнее заявление премьера Польши и нежелание еще 4-х стран импортировать украинскую сельхозпродукцию для внутренней пропаганды.

Для того, чтобы был мир и покой, в первую очередь важна экономика, заявил Лукашенко в пятницу на селекторном совещании

"Никто никому не поможет. Вы посмотрите, что высветилось по зерновой сделке. Все такие рачительные, все так помогают Украине, и все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно из Украины. Поляки и другие так радели за Украину, что сегодня отказались вообще напрочь продукцию из Украины пускать на свою территорию. Вот и весь рынок», - заявил Лукашенко.

«Поэтому мы должны организоваться, мобилизоваться, спланировать нашу работу, чтобы наш народ был накормлен, одет и обут", - добавил он.

Как сообщалось, ЕС ввел запрет на импорт отдельных видов сельхозпродукции Украины в 5 стран сообщества. Однако данный запрет не распространяется на транзит украинской сельхозпродукции. Запрет действует до 15 сентября, однако премьер Польши Матеуш Моравецкий в среду заявил, что Польша не будет открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, когда истечет срок моратория Еврокомиссии.