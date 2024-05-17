Минобороны РБ обучит губернаторов навыкам управления беспилотниками

Министр обороны Виктор Хренин проведет сегодня в Могилеве ежегодный сбор «Военная безопасность и оборона государства» с председателями областных и Минского городского исполнительных комитетов, военными комиссарами областей и Минска.

«Цель сбора – повысить уровень знаний должностных лиц в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах, совершенствовать навыки в действиях с оружием», - говорится в сообщении ведомства.

Участников посвятят в «основные тенденции развития военно-политической обстановки вокруг» синеокой, ознакомят с порядком «применения беспилотных летательных аппаратов и борьбы с ними», а также «основными и перспективными образцами ВВСТ, стоящими на вооружении воинских частей инженерных войск, подразделений беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил, воинских частей территориальных войск и техникой дорожно-ремонтных строительных управлений, используемой для подготовки населенных пунктов к обороне».

Кроме того, чиновникам и комиссарам покажут выступление «добровольцев отряда народного ополчения по предотвращению и пресечению правонарушений, охране и обороне аэропорта силами территориальной обороны».