G7 объявит о непрямом запрете на российские алмазы

Представитель правительства Бельгии ожидает, что страны "Группы семи" объявят о непрямом запрете на торговлю российскими алмазами. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам бельгийского чиновника, он ожидает услышать объявление о непрямом запрете на поставки российских алмазов в ближайшие 2-3 недели.

Сам запрет, согласно сообщению, должен вступить в силу в январе.

"Группа семи" объявила о планах ограничить торговлю алмазами с Россией, чтобы сократить доходы, которые финансируют войну РФ против Украины, еще в мае. Но с тех пор ни о каких деталях того, как будут работать санкции, не сообщали.

В ЕС торговля российскими алмазами уже упала из-за добровольных обязательств. Но официальных ограничений ЕС в отношении российских алмазов еще не вводил, частично из-за сопротивления Бельгии.

Россия является крупнейшим в мире производителем алмазов. Торговля драгоценными камнями является важной отраслью и значительным источником дохода РФ.

В прошлом году по настоянию брюссельской стороны ЕС не включил в восьмой пакет санкций алмазодобывающий гигант "Алроса".