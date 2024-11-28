Ботсвана и G7 договорились о создании узла сертификации против российских алмазов

Ботсвана, один из крупнейших мировых производителей алмазов, и G7 договорились о создании нового сертификационного узла, который станет препятствием для проникновения на территории Большой семерки алмазов российского происхождения, говорится в совместном заявлении технической группы G7 по алмазам и Ботсваны.

Цель создания этого узла - повысить возможности Ботсваны по сертификации алмазов для экспорта, приведя их в соответствие с требованиями G7, чтобы не допустить попадания алмазов российского происхождения на рынки стран G7 и обеспечить прослеживаемость по всей цепочке поставок, пишут российские СМИ.

Ботсвана и техническая группа G7 по алмазам сейчас разрабатывают дорожную карту для того, чтобы узел сертификации экспорта заработал в Ботсване как можно скорее в 2025 году.

Единственным узлом сертификации с 1 марта этого года, когда вступили в силу санкции G7 против бриллиантов, ограненных в третьих странах из российских алмазов, был Антверпен. После этого техническая группа G7 по алмазам и Ботсвана расширили сотрудничество в целях повышения прослеживаемости и прозрачности в торговле алмазами, говорится в пресс-релизе.

Добычу в Ботсване ведет компания Debswana, СП De Beers и правительства этой страны. Государственная компания Ботсваны Okavango Diamond Company получает 25% алмазного сырья Debswana, эта доля вырастет до 50% к 2033 году.