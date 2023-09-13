Латвия вслед за Литвой перестала впускать автомобили с российской регистрацией

Латвия перестала впускать на территорию страны автомобили с российской регистрацией после разъяснений Еврокомиссии относительно введенных санкций, сообщает BNS.

Государственная служба доходов сообщила, что после разъяснений Еврокомиссии относительно ранее введенных санкций и заключения Министерства иностранных дел Латвия прекращает впускать на территорию страны автомобили с российской регистрацией через границы России и Беларуси.

Решение вступило в силу с 18-00 вторника 12 сентября.

В случае злостного неповиновения сотрудникам таможни и отказа разворачиваться на границе возможна конфискация автомобиля. Владельцев автомобилей также предостерегли от повторных попыток въехать через другие пункты пропуска.

Проезд из ЕС в Россию на легковых авто с российской регистрацией остается разрешенным, если они не задекларированы как товар.

Напомним, 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в или из России. Там уточнили, что под запрет попадают в том числе автомобили и некоторые товары независимо от того, являются ли личными вещами путешественников. В то же время Еврокомиссия уточнила, что финальное решение остается за странами-членами.