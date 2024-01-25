Последнее обновление: 25.01.2024 13:14

Президент Латвии поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс выступает за внедрение одностороннего запрета на импорт российского зерна.

"Я поддерживаю запрет импорта российского зерна. Как по политическим, так и по экономическим причинам", – сказал латвийский президент.

Он отметил, что импорт зерна является поддержкой "российской военной машины", а также влияет на латвийское сельское хозяйство.

Кроме того, по словам Ринкевичса, зерно, которое называется российским, может быть украдено с оккупированных украинских территорий. К тому же зерно используется и как оружие в гибридной войне

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