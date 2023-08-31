Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен до конца ноября

Автозавод "Фольксваген" в Калуге останется в простое до 30 ноября 2023 года. Об этом сообщается в соцсетях на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ ООО "Фольксваген Груп Рус".

По информации профсоюза, на заводе 31 августа пройдет ярмарка вакансий, на которой будут присутствовать представители компании "Авилон", а также группы "ГАЗ", Haval, "КАМАЗ". С сотрудниками завода, которые примут решение занять вакансии на этих предприятиях, будет до декабря приостановлен трудовой договор.

"Должность, место работы и трудовой стаж будут сохранены. Программы ДМС и страхования от несчастных случаев продолжат действовать. Также сохранены юбилейные выплаты (5, 10, 15 лет). Будет обеспечена организация проезда, проживания и питания", - говорится в сообщении профсоюза.

В мае 2023 года германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс" - за 125 млн евро.