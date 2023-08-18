Последнее обновление: 18.08.2023 13:45

Турция предостерегла Россию от вмешательства в судоходство в Черном море

Турция обсудила с Россией инцидент с сухогрузом Şükrü Okan, который в минувшие выходные задержали российские военные, и предупредила о неприемлемости препятствования движению судов в Черном море.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (DMM) при управлении коммуникаций президента Турции.

Сообщение DMM касалось опровержения сообщений о якобы "нападении российских военных на турецкое судно". Там пояснили, что инцидент с Şükrü Okan произошел в международных водах, а судно, хоть и принадлежит турецкой компании, находилось под флагом Панамы.

"Несмотря на все это, после вмешательства в движение судна собеседники в Российской Федерации были должным образом предупреждены, чтобы избежать подобных попыток эскалации напряженности в Черном море", – добавили в турецкой администрации.

Минобороны России РФ заявило, что утром 13 августа в Черном море военный корабль ВМС РФ открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в порт Измаил, когда судно не отреагировало на требования россиян остановиться для осмотра.

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