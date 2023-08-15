Последнее обновление: 15.08.2023 18:52

Швеция готовит новый пакет военной помощи для Украины на 290 млн евро

Правительство Швеции готовит тринадцатый пакет помощи для Украины общей стоимостью почти 290 млн евро.

Министр обороны Пол Йонсон объявил на специальной пресс-конференции, что правительство предлагает предоставить Украине пакет военной помощи на 3,4 млрд шведских крон (примерно 287 млн евро).

Среди прочего, в нем боеприпасы и запчасти к системам Stridsfordon 90 и Archer, а также грузовики и оборудование для разминирования, сообщает SVT.

Министр поблагодарил партии в парламенте за "хороший диалог" по одобрению пакета и выразил надежду, что Риксдаг одобрит предложение уже на этой неделе.

"Контрнаступление сейчас в активной фазе. Мы должны готовиться к тому, что эта война будет затяжной и иметь долгосрочную перспективу, чтобы мы могли поддерживать то оружие и системы, которые передаем", – отметил Пол Йонсон.

Министр подчеркнул, что важно поддерживать украинскую ПВО. В связи с этим предлагают продать США ракеты AMRAAM "воздух-воздух", чтобы их потом передали Украине.

Пол Йонсон отметил, что после предоставления этой помощи уровень готовности шведской армии в краткосрочной перспективе ухудшится, но это должны исправить как можно быстрее.

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