Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты, противотанковое и стрелковое оружие

Швеция анонсировала четвертый пакет помощи для Украины, включающий оружие и финансовую поддержку для нужд украинских военных.

"Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7 мм винтовки, в том числе боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки включает также финансовый взнос на нужды ВСУ. Общая стоимость пакета - более 95 млн евро. Война России против Украины должна остановиться", –сообщила министр иностранных дел Анн Линде.

Она не привела деталей по количеству и конкретным видам вооружения, которое будут переданы ВС Украины.