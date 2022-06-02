Последнее обновление: 02.06.2022 17:25

Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты, противотанковое и стрелковое оружие

Швеция анонсировала четвертый пакет помощи для Украины, включающий оружие и финансовую поддержку для нужд украинских военных.

"Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7 мм винтовки, в том числе боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки включает также финансовый взнос на нужды ВСУ. Общая стоимость пакета - более 95 млн евро. Война России против Украины должна остановиться", –сообщила министр иностранных дел Анн Линде.

Она не привела деталей по количеству и конкретным видам вооружения, которое будут переданы ВС Украины.



<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование