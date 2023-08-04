Последнее обновление: 04.08.2023 13:09

Власти Грузии проводят спасательную операцию на горном курорте Шови

В Грузии в пятницу продолжается спасательная операция в зоне бедствия на территории горного курорта Шови, где сошел оползень.

Как сообщают грузинские СМИ, на двух пограничных вертолетах с места, где были заблокированы оползнем 152 человека, уже доставлены в райцентр Они около 80 из них, передает Интерфакс.

Пока неизвестна судьба около 50 человек. Ночью в лесу спасатели нашли шестерых, отдыхавших в коттеджах курорта.

Грузинские геологи заявили журналистам, что с гор сошла масса земли равная около 3 млн кв. м, уничтожившая всю инфраструктуру Шови.

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