В Грузии мужчина взял заложников в банке и требует $2 млн, вертолет и флаг России

В грузинском городе Кутаиси вооруженный мужчина захватил заложников в филиале "Банка Грузии" и угрожает привести в действие взрывное устройство, если не будут выполнены его требования, сообщает издание "Новости-Грузия".

Грабитель - мужчина в военной форме и балаклаве - утверждает, что взрывное устройство, установленное у входа в отделение банка, будет приведено в действие, если полиция начнет штурм. На теле у него закреплено оборудование, похожее на детонаторы.

Он требует 2 миллиона долларов, микроавтобус и вертолет, на котором он покинет территорию, флаг России и "анкеси" (силовики часто называют так рацию). Свои требования он публикует в Facebook через одного из заложников.

По данным МВД Грузии, в банке - 12 заложников. Сообщений о том, что среди них есть раненые, не поступало. На место мобилизованы силы спецназа, бригады "скорой помощи" и пожарные машины.