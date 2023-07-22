Власти ЮАР согласились выписать ордер на арест Путина

Правительство Южно-Африканской Республики в пятницу признало, что не выполнило свои международные обязательства, отказавшись сразу выдать ордер на арест Путина в случае его въезда в страну, сообщает южноафриканское издание News24.

Минюст ЮАР еще в мае получил документы об ордере Международного уголовного суда и, как теперь признал, должен был сразу обратиться в прокуратуру за национальным ордером на арест Путина. Вместо этого он решил инициировать процедуру консультаций с судом в Гааге.

Как известно, в это время южноафриканские и российские чиновники публично заявляли, что Путин может приехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, несмотря на ордер МУС (а ЮАР является участницей суда и обязана его выполнять).

В связи с этим оппозиционная партия "Демократический альянс" обратилась в суд, чтобы обязать власти обратиться за ордером на арест Путина. В пятницу суд подтвердил, что власти ЮАР таки обратились в прокуратуру за ордером. Это означает, что теперь Путина обязательно арестуют в случае, если он решит приехать в Южную Африку.

"Демократический альянс" в пятницу, комментируя опубликованное судом Гаутенга сообщение, заявил, что именно публичное давление способствовало выполнению властями ЮАР обязательств по Римскому статуту.

Ранее на этой неделе стало известно, что Путин "по взаимному согласию" все же не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, где его должны были бы арестовать по ордеру Международного уголовного суда.