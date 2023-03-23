Последнее обновление: 23.03.2023 18:44

Власти ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор в четверг подтвердила, что Путин приглашен на саммит БРИКС, который пройдет в этой стране в августе.

"Президент Путин - один из лидеров БРИКС - приглашен на саммит, пусть ордер Международного уголовного суда (МУС) и является некоторым поводом для беспокойства", - приводит ее слова агентство EFE.

"В прошлом я не раз указывала на двойные стандарты в мировых проблемах. Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако никем из них не интересовался МУС", - отметила министр.

Подобная ситуация, по ее словам, служит поводом для беспокойства, поскольку накладывает тень на объективность МУС как справедливого арбитра.



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