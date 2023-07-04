Последнее обновление: 04.07.2023 10:45

В Чечне избили и обрили наголо журналистку «Новой газеты» Елену Милашину

В Чечне вооружённые люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, сообщили во вторник правозащитный центр «Мемориал» и «Новая газета Европа».

Как сообщают правозащитники, автомобиль Немова и Милашиной по дороге из аэропорта заблокировали вооруженные люди, затем они избили журналистку и адвоката ногами, отобрали и разгромили технику.

Сейчас Александр Немов и Елена Милашина находятся в больнице. Сообщается, что Немов с трудом говорит и передвигается, а у Милашиной сломаны пальцы и она периодически теряет сознание, передает BBC.

«У неё ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта её нельзя», — сообщает «Мемориал».

Александр Немов и Елена Милашина прилетели во вторник, 4 июля, в Грозный на приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, которая в январе 2022 года была похищена из Нижнего Новгорода чеченскими силовиками.

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