Последнее обновление: 11.04.2023 10:45

США объявили журналиста Гершковича "незаконно удерживаемым в России"

Госдепартамент США присвоил корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу статус "незаконно удерживаемого в России", говорится в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства Веданта Патела.

"Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен вынес решение о том, что Эван Гершкович является незаконно удерживаемым в России", - говорится в заявлении.

Отмечается, что администрация США окажет всю необходимую поддержку Гершковичу и его семье, передает Интерфакс.

После того, как Госдеп признает того или иного гражданина США, арестованного за рубежом, незаконно удерживаемым, американские власти получают дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения.

Блинкен ранее заявлял, что лично он считает Гершковича незаконно удерживаемым в России. Теперь же этот статус закреплен официально.

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге и обвиняется в шпионаже.

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