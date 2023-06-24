США отложили санкции против ЧВК "Вагнера" из-за мятежа Пригожина

Государственный департамент США отложит объявление новых санкций против частной военной компании "Вагнера", причастной к военным преступлениям, на фоне последних событий в России, связанных с организованным мятежом.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, отсрочка санкций против ЧВК "Вагнера" связана с тем, что США не хотят "становиться на чью-то сторону" в конфликте между основателем группы Евгением Пригожиным и Путиным.

Американские чиновники одновременно опасаются, что отсрочка санкций может "нечаянно помочь" Путину, добавляет издание.

Новые санкции Госдепа США должны были быть объявлены во вторник и касаться золотодобывающего бизнеса ЧВК "Вагнера" в Африке, в частности относительно горнодобывающего предприятия, созданного боевиками в Центральноафриканской Республике.