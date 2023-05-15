Последнее обновление: 15.05.2023 14:45

США введут санкции против участников военного сотрудничества России с Ираном

Вашингтон в ближайшее время объявит о внесении в санкционные списки тех, кто участвует в военном сотрудничестве России и Ирана, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, Иран и Россия "расширяют свое беспрецедентное оборонное партнерство", передает УНН.

"Взаимодействие между Ираном и россией по вопросам продажи перспективных вооружений, особенно более совершенных БПЛА, сейчас продолжается", — сказал Кирби.

"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое наносит ущерб Украине, региону Ближнего Востока и международному сообществу", — сказал он, добавив, что вскоре будут объявлены новые санкции.

"Мы используем инструменты, которые есть в нашем распоряжении, чтобы разоблачать и пресекать эту деятельность, и мы готовы сделать больше. В ближайшие дни мы объявим о дополнительных мерах против причастных", - проинформировал Кирби.

Он сообщил, что с августа Иран поставил в Россию более 400 беспилотников, в основном типа "Шахед". Иран, в свою очередь, стремится купить у России ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты Як-130, сказал он, отметив, что "в целом Иран ищет военной техники на миллиарды долларов".

Между тем, он отметил, что Соединенные Штаты не обнаружили "какого-либо перемещения" баллистических ракет между двумя странами.

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