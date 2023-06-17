Литва намерена запретить ввоз товаров двойного назначения в Беларусь

Власти Литвы намерены запретить провоз в Беларусь, в том числе и транзит через Беларусь товаров двойного назначения, которые "могут оказаться на поле боя" в Украине.

Об этом сообщила глава Министерства экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, передает LRT.

По ее словам, министерство "уже некоторое время" собирает информацию о транзите через Литву различных "товаров двойного и потенциально двойного назначения", произведенных за пределами Литвы и "перевозимых по суше в страны Центральной Азии".

"У нас есть доказательства того, что некоторые из этих чувствительных товаров могут быть использованы в войне на территории Украины и оказаться на поле боя", — отметила Армонайте.

В связи с этим, министерство предлагает воспользоваться правом ограничивать перемещение в Беларусь через Литву перечень таких товаров.

Как отметил заместитель министра Каролис Жемайтис, в общей статистике перевозимых товаров "значительный рост" демонстрируют, в частности, электроника и инженерное оборудование.

Постановление будет действовать год с возможностью дальнейшего продления.