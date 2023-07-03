Последнее обновление: 03.07.2023 12:21

Литва ввела ужесточенные правила для транзита товаров через Беларусь и Россию

Решение правительства Литвы об очередном ужесточении порядка грузового транзита через территорию Беларуси и России вступило в силу в понедельник.

Как отметила глава Минэкономики Аушрине Армонайте, эта мера необходима, чтобы не допустить попадания в Россию товаров двойного назначения, компоненты которых могут быть использованы в военном производстве, передает ТАСС.

Правительством Литвы установлены 57 групп товаров, при транзите которых необходимо предоставить декларацию от изготовителя. Он должен указать продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию Беларуси и РФ.

Среди групп товаров, в отношении которых введен новый порядок, преобладают электроника и ее компоненты, электрические трансформаторы, химические материалы, которые могут быть использованы при производстве электроники, электродвигатели, генераторы, телефонные аппараты. Литовские инстанции считают их относящимися к категории двойного назначения.

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