Литовское предприятие может сотрудничать с белорусским производителем БЛА

Председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас обратился в департамент госбезопасности с просьбой дать оценку контракта литовского предприятия "Спортине авиация" с белорусским изготовителем беспилотных летательных аппаратов UAVOS.

"Я обратился в департамент госбезопасности с просьбой проверить имеющуюся информацию. Если подтвердится, что литовские производители участвуют в усилении военной мощи Беларуси, России, участвуют в производственных процессах изготовления средств, которые могут использоваться против Украины, Литвы, других стран НАТО, это скандал", - заявил Касчюнас в эфире LRT.

Литовская компания подписала контракт с UAVOS, которая представилась как американская фирма с бюро в Дубае, Минске и других странах. "Спортине авиация" должна была спроектировать крылья грузовых БЛА и обучить партнеров их массовому производству.