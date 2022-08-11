Последнее обновление: 11.08.2022 21:04

Премьер РБ: Вся собственность недружественных стран подсчитана

Белорусские власти намерены зеркально ответить на фактический «отжим» собственности Беларуси и белорусских предприятий в Литве, Латвии и других странах.

"Нами уже начата претензионная работа. Фактически нам мешают реализовывать свои коммерческие интересы. Наши ответные меры сейчас готовятся. Тоже все будет цивилизованно. Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств Республике Беларусь известна, она подсчитана", - заявил сегодня премьер Беларуси Роман Головченко.

«… если в отношении нас применяют агрессивные действия экономического толка, конечно же, мы молчать не будем. Как минимум это будут зеркальные решения. Но до последнего будем взывать к голосу разума, если его кто-то услышит", - добавил он.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование