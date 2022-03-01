Литовская почта прекращает переводы и отправку посылок в Беларусь и Россию

Lietuvos pastas и PayPost приостанавливают денежные переводы в Россию и Беларусь BNS, ru.DELFI.lt вторник, 1 марта 2022 г. 13:46 aA

Lietuvos pastas и PayPost со вторника приостанавливают денежные переводы в/из России и Беларуси, сообщает BNS.

"Мы приняли решение прекратить коммерческие отправления в Россию и Беларусь, и с сегодняшнего дня мы не осуществляем никаких денежных переводов, тем самым способствуя ограничению движения финансовых потоков", — заявила глава Lietuvos pastas Аста Сунгайлене.

Отправление коммерческих посылок в Россию и Беларусь будет приостановлено со 2 марта, до этой даты их попытаются доставить несмотря на нарушение международной логистики с этими странами. Позднее отправления в Россию и Беларусь от бизнес-клиентов не будут приниматься.