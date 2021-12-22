Последнее обновление: 22.12.2021 14:03

Лукашенко грозит перекрыть транзит литовских грузов в Украину

Лукашенко заявил, что в случае прекращения транзита белорусского калия через Литву и его перевалки в Клайпедском порту Беларусь запретит транзит литовских грузов в Украину через территорию синеокой.

"И если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе и через гомельский участок государственной границы", - заявил сегодня Лукашенко.

По его мнению, здесь имеется весьма солидный потенциал для ответа на "всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту".

В свою очередь, премьер РБ Роман Головченко сегодня также пригрозил Литве ответными мерами, включая запрет на экспорт сырья и полуфабрикатов.

"Что касается заявлений о возможном прекращении транзита белорусских удобрений, мы, конечно, были готовы к такому развитию событий исходя из абсолютно хаотичной политики Литвы на белорусском направлении. Еще с мая-июня мы готовились в том числе к такому варианту, отрабатывали альтернативы. Если кто-то в Литве считает, что это нанесет некий ущерб Беларуси, то могу со всей ответственностью заявить, что главный ущерб будет нанесен самой Литве. Вот такой же ущерб страна нанесла себе политическим отказом от покупки белорусской электроэнергии, которая обошлась бы Литве как минимум в два раза дешевле того уровня, по которому они покупают сейчас на оптовом рынке", - заявил Головченко.

По его словам, прекращение транзита белорусских удобрений будет нарушением всех международных обязательств.

"Мы это без ответа не оставим. Нам придется принимать ответные меры. Как вы знаете, белорусский экспорт в Литву составляет порядка $1 млрд, но в основном это сырье и материалы, которые приобретают литовские компании для последующей переработки. Это касается продукции деревообработки, полимеров и так далее. Если мы остановим поставки этих товаров, переориентируем их на другие рынки, пусть литовский бизнес спросит у своего правительства, как оно будет решать их проблемы", - пригрозил председатель Совмина.

"Тем не менее мы все-таки полагаем, что здравый смысл восторжествует", - добавил он.

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