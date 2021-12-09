Глава МИД Литвы готов уйти в отставку из-за ситуации с транзитом белорусского калия

Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений "Беларуськалий" внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) за оказание транзитных услуг после вступления в силу санкций США 8 декабря.

«Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле, вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра", - сказал Ландсберг журналистам в Сейме в четверг. "Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве", - отметил глава литовской дипломатии.

Со вступлением в среду в силу американских санкций "Беларуськалий" продолжает транзит своих товаров чрез Литву.

Литовская ж/д компания сообщила, что в ноябре "Беларуськалий" выполнил авансовый платеж за услуги перевозки, и этих средств может хватить для перевозки удобрений в декабре и частично в январе. Находящаяся в госуправлении компания утверждает, что о платеже авансом были информированы министерства транспорта и иностранных дел. Г. Ландсбергис сказал, что ЛЖД информировала лишь о сентябрьском авансе за октябрьские услуги.

"Ситуация, которая произошла после, - о ней не информировали", – утверждает глава литовской дипломатии. "О дальнейших платежах, которые имели место, не сообщили", – добавил он.

Входящее в группу ж/д компании предприятие LTG Cargo в среднем перевозило по 10 млн тонн грузов "Беларуськалия" в год приблизительно за 60 млн евро.

США ввели санкции в отношении "Беларуськалия" в августе и до 8 декабря предоставили компаниям срок для завершения сделок. В минувший четверг в расширенных санкциях США оказался и экспортер продукции "Беларуськалия" - "Белорусская калийная компания". Сделки с ней должны быть завершены к 1 апреля следующего года.