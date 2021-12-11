Глава МИД Литвы написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 10 декабря написал заявление об отставке с поста главы МИД после того, как подтвердилась информация о том, что Литовская железная дорога приняла авансовый платеж Беларуськалия по оплате транзитных услуг не только в декабре, но и в январе-феврале 2022 года.

"Я вижу, какое положение сложилось в связи с перевозками белорусских грузов через Литву после введенных США санкций и понимаю, как это сказывается на репутации возглавляемого Вами правительства Литвы, поэтому на основании 84 ст. Конституции ЛР и 10 ст. закона о правительстве Литвы прошу Вас принять заявление об отставке и уволить меня с должности министра иностранных дел в кратчайшие сроки", – сказано в адресованном премьер-министру Ингриде Шимоните заявлении, передает Delfi.

9 декабря Шимоните сказала, что пока не решила, должен ли уйти в отставку глава МИД Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис. Об этом она обещала сообщить в начале следующей неделе. "Когда приму решение, тогда информирую", – сказала Шимоните.