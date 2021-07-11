Последнее обновление: 11.07.2021 15:52

Литва требует ужесточить санкции против режима в Беларуси из-за миграционного кризиса

Литва предлагает новые санкции Европейского союза (ЕС) в отношении белорусских властей в связи с ролью режима Лукашенко в разжигании миграционного кризиса, сообщил МИД Литвы в воскресенье.

"Использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, использующие мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единый ответ со стороны ЕС", - сказал Ландсбергис перед встречей с своими коллегами из Северных и Балтийских стран в Брюсселе в воскресенье вечером, передает Delfi.

"Наша политика в целом должна удерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве инструмента политического шантажа в ЕС. Поэтому мы надеемся на поддержку нашими северными и балтийскими коллегами дальнейших санкций против белорусского режима - мы поговорим о них завтра на Совете иностранных дел в Брюсселе", - добавил он.

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