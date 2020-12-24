Литва заблокировала счета санатория «Беларусь» в Друскининкае

Swedbank заблокировал счета санатория Беларусь, который расположен в Друскининкае, и находится в ведении управления делами президента РБ.

Счета были заблокированы 18 декабря, что стало неожиданностью для руководства санатория.

Санаторий «Беларусь» - один из крупнейших, действующих на территории Литвы, в нем работают 393 человека, из них 356 - граждане Литовской Республики, около 20 имеют белорусское гражданство.

Санаторий регулярно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков муниципалитета Друскининкай и в прошлом году стал 28-м крупнейшим налогоплательщиком в Литве, перечислив в государственный бюджет около 1 млн. литов. налоги в евро.