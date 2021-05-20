Последнее обновление: 20.05.2021 21:54

Суд отказался временно разморозить арестованные Swedbank счета санатория Belorus в Литве

Вильнюсский окружной суд в четверг отклонил апелляционную жалобу Belorus и оставил без изменения определение Вильнюсского участкового суда от 3 марта.

Санаторий просил временно, до окончательного разрешения спора, обязать банк разрешить санаторию свободно распоряжаться всеми средствами, находящимися на его счетах, передает Интерфакс.

По мнению окружного суда, запрошенные временные меры защиты не соответствуют принципам пропорциональности и экономичности. Belorus не доказал, что их необходимо применить, кроме того, это придало бы санаторию необоснованное превосходство, так как еще до рассмотрения дела он достиг бы цели иска.

Кроме того, как полагает суд, предоставленные Swedbank доказательства подтверждают, что Belorus воспользовался возможностью обращения в ведомства санкционного надзора по поводу исключений - за разрешением рассчитаться с работниками, поставщиками электроэнергии и коммунальных услуг, и такие исключения были применены.

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