Последнее обновление: 11.12.2021 12:44

Литва пытается вернуть Беларуси аванс за транзит калия

Литовская железная дорога пытается вернуть полученный от Беларуськалия аванс за транзит калийных удобрений в Беларусь, что позволит Литве остановить предоставление транзитных услуг на фоне санкций США и избежать дорогостоящей судебной тяжбы.

Об этом заявил сообщил глава «Литовских железных дорог» Мантас Дубаускас, передает BNS.

Литва пытается вернуть Беларуси около 10 миллионов евро. По словам Дубаускаса, компания уже пыталась вернуть деньги 7 декабря, но сумма обратно была переведена на счет Литовской железной дороги на следующий день.

«Наша цель - вернуть деньги за январь и февраль, мы будем искать пути и постараемся их вернуть», - сказал Дубаускас.

Как сообщалось, на фоне ситуации с предоплатой за транзит белорусского калия на фоне санкций США, глава МИД Литвы написал заявление об отставке.

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