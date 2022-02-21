Головченко грозится оставить Литву без пиломатериалов, но с б/у одеждой

Премьер Беларуси Роман грозится похоронить деревообрабатывающую отрасль Литвы, перекрыв поставки белорусской древесины.

"Если придется, мы перекроем этот канал поставок. Где будет брать Литва древесину и куда денутся литовские деревообработчики - вопрос. Мы просто перекинем древесину на другие рынки, спрос очень большой", - заявил премьер в интервью литовскому изданию "Вечерние новости" по случаю прекращения Литвой транзита белорусских удобрений.

"Древесина в виде распиленной доски направляется в Литву, и там уже литовские деревоперерабатывающие предприятия делают дальнейшую переработку и экспортируют в страны Евросоюза", - уточнил Головченко, отметив, что речь идет о больших суммах.

Помимо древесины, Литва, которая, исходя из угроз Головченко, уже давно вырубила все свои лесные массивы, может столкнуться с еще одной напастью.

«Из Литвы импортируются в большом количестве запасные части, б/у одежда. Это торговый бизнес Литвы, который работает на этом. Мы просто откажемся от импорта этих категорий - куда повезут они дальше?" - сказал Головченко.

"Если нас вынудят отвечать дальше, то у нас есть инструментарий, которым мы воспользуемся, но мы этого не хотим. Беларусь заинтересована в политике добрососедства и прагматичного сотрудничества с Литвой", - добавил он.