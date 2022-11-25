Дочка МТЗ в Вильнюсе внесена в список санкционных компаний

Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (СРФП) внесла торговую компанию Минского тракторного завода MTZ Traktorius, зарегистрированную в Вильнюсе, в список санкционных компаний.

Глава компании Вирджиниюс Либерис говорит, что компания не может пользоваться средствами, в результате чего будет вынуждена прекратить деятельность, передает Delfi.

"В результате этого решения единственный имевшийся у компании банковский счет был закрыт, в итоге компания лишилась возможности осуществлять какую-либо деятельность. Деятельность будет прекращена и завершена. У нас нет другого выхода", - сказал BNS Либерис.

СРФП добавил компанию в список подсанкционных только в ноябре, хотя средства компании на банковском счете были заморожены в июне, по словам ее менеджера. "Наш банк заморозил все деньги на счете в июне, тогда я и узнал, что есть какие-то санкции", - сказал Либерис.

По его словам, MTZ Traktorius — это компания, косвенно контролируемая белорусским государственным Минским тракторным заводом: "Мы, грубо говоря, компания Лукашенко".

В основанной в 2020 году компании было три сотрудника, единственным видом деятельности была продажа тракторов в Литве. По данным Центра реестров, MTZ Traktorius получил 1,3 млн. евро дохода и потерял 18 тыс. евро.