Литва усиливает контроль за экспортом подсанкционных товаров

С 5 июня Литва усилит контроль за товарами, на которые распространяются экспортные запреты и ограничения, и которые экспортируются в третьи страны через территорию РФ и/или Беларуси или перевозятся транзитом через эти страны., сообщает пресс-служба литовской таможни.

В ведомстве рекомендуют представителям бизнеса проводить тщательную проверку перед экспортом подсанкционных товаров, приемом их к перевозке, предоставлением логистических услуг или услуг по таможенному декларированию и удостовериться, что товары будут перевозиться только транзитом через территорию России и/или Беларуси и не предназначены для использования в этих странах.

Отмечается, что для проверки соблюдения этих требований таможне понадобятся дополнительные доказательства того, что: товары не будут проданы, их владельцы не изменятся после их вывоза из Евросоюза; транзит товаров через РФ и/или Беларусь составляет лишь часть всего маршрута перевозки экспортируемых товаров, который начинается и заканчивается за пределами этих стран; во время транзита товара через территорию этих стран товары не будут перепродаваться, не будут перерабатываться, не будут складироваться, не будут перегружаться на другое транспортное средство, а также не будут использоваться услуги лиц, в отношении которых действуют санкции.

При отсутствии необходимых доказательств или задержки с их представлением таможне Литвы товары не будут выпущены из Евросоюза, а более длительная проверка обстоятельств их перевозки может привести к нежелательным простоям транспортных средств.