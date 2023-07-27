Литва может запретить пассажирские рейсы в Беларусь из соображений безопасности

Министерство транспорта Литвы просит Департамент государственной безопасности оценить риски пассажирских автобусных перевозок в Беларусь и то, стоит ли ограничивать количество соответствующих рейсов, сообщил литовский телеканал TV3.

По данным Администрации безопасности транспорта Литвы, сейчас действуют 66 пассажирских автобусных маршрутов в Беларусь и через Беларусь, которые обслуживают 11 литовских и 22 белорусских перевозчиков.

Литовское Минтранспорта в обращении к спецслужбе сообщило: если такие рейсы оценят как рисковые, то там "будут принимать определенные меры для сокращения или прекращения пассажирских перевозок, которые осуществлялись до сих пор".

Заместитель министра транспорта Литвы Миндаугас Тарнаускас заявил TV3, что деятельность перевозчиков "должна быть оценена в контексте национальной безопасности и возможных угроз".

В то же время президент Ассоциации пассажирских перевозок Литвы Гинтарас Накутис объяснил телеканалу, что на автобусах едут "многие белорусы, которые не имеют другого способа вернуться из Европы".