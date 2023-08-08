Литва на 40% сократила в июле экспорт товаров двойного назначения в РФ и Беларусь

Экспорт со стороны Литвы в РФ и Беларусь товаров предположительно двойного назначения в июле сократился на 40%, сообщил директор таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас.

"По сравнению с маем текущего года экспорт товаров двойного назначения в Россию и Беларусь, компоненты которых могут быть использованы в военном производстве, сократился на 40%", - сказал он.

Транзитный экспорт через Литву из стран ЕС изделий возможного двойного назначения уменьшился еще значительнее. "Уменьшение по сравнению с маем составило 70%, в денежном выражении это составило €250 млн", -сообщил Жвиронас.

В июле Литва установила 57 групп товаров, при транзите которых через Беларусь и Россию необходимо предоставить декларацию от изготовителя с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Беларуси.