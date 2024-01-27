Таможни стран Балтии подтвердили единое применение санкций ЕС против Беларуси и РФ

Руководители таможенных служб Эстонии, Латвии и Литвы утвердили Соглашение о применении единых мер контроля за выполнением санкций Европейского Союза против России, сообщила литовская Таможенная служба.

Соглашение о едином применении санкций ЕС против России, подписанное руководителями таможенных ведомств стран Балтии, подтверждает предыдущие договоренности лидеров этих трех стран, принятые в декабре 2023 года.

Согласно документы, таможенные органы Эстонии, Латвии и Литвы усилят контроль за товарами, подпадающими под экспортные ограничения, которые экспортируются в третьи страны через или транзитом через Россию и Беларусь.

Они совместно обязуются принимать дополнительные меры проверки этих товаров. В частности таможни стран Балтии будут требовать дополнительных документов по транзиту или конечному использованию товаров, дополнительных деклараций производителей и экспортеров, чтобы уменьшить риск обхода санкций.