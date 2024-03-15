Беларусь ограничила ввоз товаров через литовскую границу

Белорусские власти в ответ на закрытие Литвой двух погранпереходов резко ограничили ввоз товаров в Беларусь через литовскую-белорусскую границу.

Постановлением Совмина запрещены к ввозу в Беларусь следующие товары: воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, напитки прочие сброженные, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.

Запрет распространяется на все перечисленные товары, независимо от страны происхождения/производства.

«Введение запрета на ввоз - ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска», - говорится в заявлении пресс-службы правительства.

«С принятием … документа импортный товаропоток сможет поступать в Беларусь только по альтернативным маршрутам в обход территории Литвы. Это негативно скажется на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведет к ощутимой потере их доходов в связи с существенным сокращением товарооборота. Отмечаем, что указанные запреты не затрагивают товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь для личного пользования. Что касается возможных претензий представителей литовского бизнеса, то их следует адресовать собственным властям, которые принимают решения, идущие вразрез с национальными интересами», - говорится в комментарии МИД РБ.

Еще одним постановлением власти запретили ввозить в Беларусь следующие товары литовского происхождения: молоко и сливки сгущенные, фрукты и орехи, кофе, соки фруктовые, воды, уксус, колготы, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные изделия, холодильники и морозильники.

«Принятое постановление - это еще одна ответная мера на решение Литвы о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска», - гласит сообщение пресс-службы Совмина РБ.

В свою очередь, МИД РБ пригрозил, что «не останутся без ответа и шаги правительства Латвии в связи с введением в 2024 году импортного эмбарго в отношении ряда белорусских товаров продовольственной группы».