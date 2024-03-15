МИД Литвы: Власти Беларуси ввели санкции "против самих себя"

Принятое властями Беларуси ограничение на импорт со стороны Литвы значительной группы изделий и товаров навредит самой Беларуси.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Ввели санкции против самих себя. Иначе такое решение не назовешь. Это санкционирование своего же населения", - сказал Ландсбергис

По его словам, власти Беларуси решили отказаться от тех товаров, которые ей нужнее всего.

"Объемы их производства и поставок в Белоруссию не слишком велики, но все равно их станет меньше, вырастут цены", - полагает Ландсбергис.

В ответ на закрытие Литвой с 1 марта двух автодорожных КПП на границе с Беларусью, Совмин ввел запрет на ввоз через границу с Литвой воды, пива, вина, виноградного сусла, вермутов, прочих сброженных напитков, этилового спирта, уксуса, пневматических резиновых шин и покрышек, одежды независимо от страны происхождения товаров.

Кроме того, введен запрет литовские сгущенные молоко и сливки, фрукты и орехи, кофе, фруктовые соки, колготы, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные материалы, холодильники и морозильники.