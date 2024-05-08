Amazon заходит на европейский рынок 5G

Telefonica Germany переведет один миллион клиентов 5G в облако Amazon Web Services в конце этого месяца сообщили Reuters руководители компании.

Следует отметить, что это является смелым шагом американского онлайн-ритейлера по выходу на мировой рынок телекоммуникаций.

Шаг Telefonica Germany - первый в мире случай, когда мобильный оператор переводит свою основную сеть в публичное облако.

Компания имеет 45 миллионов клиентов в Германии.

"Я хочу увидеть, как это работает по крайней мере в течение одного-двух кварталов, и иметь дорожную карту, чтобы к 2025-2026 году перевести в облака не менее 30-40% моей клиентской базы", - сказал Маллик Рао, директор по технологиям и информации в Telefonica Germany.

Ожидается, что мировой телекоммуникационный облачный рынок достигнет $108,7 млрд к 2030 году с $19,7 млрд в 2021 году, что сделает его драйвером роста для таких компаний, как Amazon.