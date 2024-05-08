Участники рынка опровергают повышение тарифов на контейнерные перевозки из Китая

Тарифы на прямые железнодорожные и морские грузоперевозки из Китая в Россию и Беларусь не повышались, сообщает ТАСС со ссылкой на участников рынка.

"В целом никакие цены контрактные, конечно же, не повышались. Все, кто исполняет свои контракты, подает грузы к отгрузке в контейнерах по Китаю на Европу, на Россию, на Беларусь, все возят как возили. От $3 до $5 тыс. 40-футовый контейнер доезжает совершенно спокойно. Бывает дороже, бывает дешевле, в зависимости от груза, наполнения и так далее", - цитирует издание своего собеседника.

Утром в сети появилась информация от одной из логистических компаний, утверждающей, что Китай резко повысил тарифы на прямые ж/д грузоперевозки в РФ и Беларусь, и ставки фрахта в среднем выросли на $500-800 и более в зависимости от станции отправления. Повышение тарифов объяснялось "уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими "пробками", возникшими на границах с Китаем". Также говорилось, что ставки морских фрахтов из Китая выросли на $800 - $1,5 тыс. в зависимости от порта отправления.

Собеседник ТАСС утверждает, что "скорее всего где-то случился эксцесс исполнителя и кто-то получил дополнительный счет". По его словам, контейнерные перевозки из Китая в Россию и Беларусь, а также в Европу - "многофакторная история", поскольку есть масса точек отправления и прибытия грузов, а в случае несоблюдения сроков перевозка груза может стать дороже.

"Эта технология контрактная, совершенно понятная, когда того, кто опаздывает или того, кто не успевает выполнить свои обязательства, наказывают долларом, это обычное явление", - отметил он.

"Что касается морских перевозок, специально посмотрел на Шанхайскую фрахтовую биржу, там все спокойно. Спотовые отгрузки исполняются из Китая на Европу по прежним ценам. Цены обычные, там они тоже немножко разные есть, и поэтому в целом никаких всплесков там не наблюдается", - добавил собеседник.

Он отметил, что на контейнерном рынке никогда не происходит резких повышений или снижений тарифов.