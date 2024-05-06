Белорусский рубль снижается к евро на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 6 мая 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,1 копейки или 0,03%, до 3,2257 рубля при объеме торгов $0,8млн.

Курс евро растет на 0,71 копейки или 0,21% до 3,4600 рубля при объеме торгов 0,2 млн.евро.

Курс российского рубля растет на 0,14 копейки или 0,04% до 3,4972 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 931,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,85 копейки или 0,19%, до 4,4341 рубля за 10 юаней при объеме торгов 69,3 млн. юаней.