Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 30 апреля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,08 копейки или 0,02%, до 3,2550 рубля при объеме торгов $0,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,56 копейки или 0,16% до 3,4837 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 885 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,08 копейки или 0,24%, до 4,4384 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6,7 млн. юаней.