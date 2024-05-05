Застройщик "Северного Берега" утверждает, что деньги на проект есть

Белорусская компания-застройщик «Северного берега» в Минске вышла с заявлением, что продолжает возведение проекта.

Заявление появилось на фоне статьи Reuters о том, что эмиратский магнат недвижимости Мохамед Алаббар намерен продать свои доли в проекте из-за санкций против Беларуси.

«Мы как белорусская компания-застройщик ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» заверяем, что продолжаем возведение комплекса «Северный Берег» в Минске», - говорится в заявлении компании.

«Концепция застройки комплекса остается неизменной и будет полностью реализована. Строительство комплекса сохраняется в соответствии с ранее утвержденным графиком и планом строительства... Наша компания … абсолютно финансово стабильна и обладает достаточными экономическими и инженерными ресурсами для успешной работы над проектом на многие годы вперед», - утверждает застройщик.