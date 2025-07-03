Трейдеры массово скупают медь из-за угрозы пошлин Трампа

Цены на медь в Лондоне выросли почти до самого высокого уровня за год, поскольку трейдеры пытаются закупить запасы металла после нескольких месяцев активной переброски меди в США перед возможным введением пошлин. Об этом сообщает газета Financial Times.

В среду базовая цена на медь на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась до более чем трехмесячного максимума - почти $10 000 за тонну. Запасы меди в глобальной сети складов LME упали до самого низкого уровня с 2023 года.

Эти колебания на рынке ударили по трейдерам и переработчикам, которые обычно хеджируют свои риски относительно цены на медь. Это вызвало рост цен и заставило биржу в прошлом месяце вмешаться в рынок, введя новые правила для трейдеров с крупными позициями.

Аналитик Том Прайс из Panmure Liberum назвал ситуацию "бешеным переносом металла со всего мира в США" и добавил, что медь сейчас - "самый эмоциональный рынок металлов".

Огромные объемы меди массово перемещаются из Европы и Азии в США в преддверии возможного введения администрацией Трампа пошлин на импорт металла. Медь широко используется в энергетике, технологиях и транспорте.

Из-за этого конкуренция за ограниченные запасы в Европе и Азии обострилась - крупные трейдинговые компании, такие как Mercuria и Vitol, активно расширяют свой бизнес в секторе базовых металлов.

В ответ на это, LME в прошлом месяце изменила правила, введя требования к трейдерам с крупными позициями, чтобы уменьшить волатильность, которую вызвали попытки купить большие объемы металла на фоне уменьшения запасов.

"Называть это кризисом, пожалуй, слишком драматично, но рынок находится в очень интересной точке," - отметил стратег по базовым металлам Аластер Манро из компании Marex.